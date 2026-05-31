بوغالي: حماية الطفولة أولوية ثابتة في مسار بناء الجزائر المنتصرة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن حماية الطفولة وترقية حقوق الطفل تظلان من أولويات الدولة الجزائرية، في إطار مسار التنمية وبناء الجزائر المنتصرة، وذلك عشية إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف لـ1 جوان.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني: “يشكل الطفل محور التنمية وصانع المستقبل، وتواصل الجزائر جهودها لتعزيز حقوقه وضمان بيئة آمنة ومحفزة لنموه ونجاحه، الطفولة أمانة ومسؤولية مشتركة، وحمايتها ورعايتها تمثل أولوية والتزامًا ثابتًا للسيد رئيس الجمهورية في مسار بناء الجزائر المنتصرة”.

كما أبرز بوغالي البعد الجماعي لمسؤولية حماية الطفولة، مؤكداً أن رعاية الأطفال وصون حقوقهم تتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع، بما ينسجم مع التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستثمار في الأجيال القادمة.

ويأتي هذا التأكيد في سياق إحياء اليوم العالمي للطفولة، الذي يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بحماية حقوق الأطفال وتعزيز السياسات والبرامج الموجهة لفائدتهم.