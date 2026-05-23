بوغالي في زيارة إلى جمهورية بيلاروس

يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ابتداء من اليوم السبت، بزيارة إلى مينسك، عاصمة جمهورية بيلاروس.

وأفاد بيان للمجلس أن بوغالي يقوم على رأس وفد برلماني، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 ماي الجاري، بزيارة إلى مينسك، استجابة لدعوة وجهها له رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، السيد إيغور بيتروفيتش سيرجينكو.

وتأتي هذه الزيارة في إطار “تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.