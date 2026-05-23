بوغالي يحل ببيلاروس في زيارة تدوم أربعة أيام

المجلس الشعبي الوطني (شبكات)

حلّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت 23 ماي، بمينسك، عاصمة جمهورية بيلاروس، على رأس وفد برلماني، في زيارة تدوم أربعة أيام.

وهي الزيارة التي تأتي استجابةً للدعوة الموجّهة إلى بوغالي من قبل رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، إيغور بيتروفيتش سيرجينكو، كما أنها “تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتوطيد أواصر الصداقة، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.” وفقا لما أفاد به المجلس.

وكان في استقبال بوغالي رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، والذي كان مرفوقا برئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس مجموعة الصداقة بيلاروس-الجزائر، بحضور سفير الجزائر لدى موسكو.

