بولحية يُخبر مسؤوليه بِرغبته في الرّحيل

نادي ماتز

يرغب اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية في ترك فريقه ماتز الفرنسي هذه الصائفة، والانتقال إلى نادٍ آخر.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي فريد بولحية (28 سنة) مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وتقدّمت إدارة نادي ماتز مُؤخّرا بِعرض إلى اللاعب بولحية، فحواه تجديد العقد. لكن الدولي الجزائري رفض المُقترح بِلباقة، وردّ على مسؤوليه بِأنه يرغب في الرّحيل هذه الصائفة. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، السبت.

وتُبدي عدّة أندية فرنسية وأوروبية اهتماما بِانتداب بولحية هذه الصائفة، استنادا إلى المصدر ذاته. دون أن تكشف عن أسماء هذه الفرق، واكتفت بِذكر أن بولحية يُريد فريقا يخوض رابطة أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي نسخة 2021-2022.

ولم يسبق لِفريد بولحية في مشواره الكروي الاحترافي، خوض منافسة رابطة الأبطال أو الدوري الأوروبي.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِفريد بولحية في سوق الانتقالات، نحو 5.5 مليون أورو.

وقدّم بولحية عروضا فنية راقية مع فريقه ماتز هذا الموسم، أثمرت بِتسجيل 5 أهداف وتوزيع 8 تمريرات حاسمة في البطولة الفرنسية. كما نال الدولي الجزائري لقب أحسن لاعب في المنافسة ذاتها لِشهر جانفي الماضي، والجائزة نفسها لكن على مستوى فريق ماتز، في شهرَي أكتوبر وديسمبر المنصرمَين.

على صعيد آخر، سيغيب فريد بولحية عن مباراة فريقه ماتز والمضيف لوريون، بِداعي إصابة عضلية. عكس مواطنه وزميله حارس المرمى الدولي ألكسندر أوكيجة، الذي يحضر وقائعها.

وتُجرى المباراة المذكورة مساء هذا الأحد، بِرسم الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.