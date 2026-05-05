بونجاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب للموسم

بطولة قطر:

يتواجد اللاعب الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، ضمن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب في موسم

2025-2026 من البطولة القطرية الممتازة لكرة القدم، بحسب القائمة التي كشفت عنها لجنة تنظيم “دوري نجوم قطر”.

ويعد هداف نادي الشمال ضمن ثلاثي يضم القطري أكرم عفيف (نادي السد القطري) والبرازيلي روجر غيديش، لاعب الريان القطري، وفق نفس المصدر. وتميز بونجاح (34 سنة) خلال الموسم المنقضي بأداء قوي، حيث سجل 12 هدفا، منها 9 في البطولة وقدم 4 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها في مختلف المنافسات، كما أنهى فريقه الموسم في المركز الثاني في ترتيب دوري نجوم قطر.

وغاب بونجاح عن التربص الأخير للمنتخب الوطني في شهر مارس الماضي بإيطاليا، غير أنه قد يعود قريبا إلى صفوف “الخضر” تحسبا لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة من 11جوان إلى 19 جويلية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.