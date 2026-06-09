بيان بِخصوص العارضة الفنية للريال

أصدرت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء بيانا، بِشأن العارضة الفنية لِفريقها الكروي.

وجاء في بيان إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز: “أعلن نادي ريال مدريد، الذي سيظل بيته، عن اتفاق بينه وبين ألفارو أربيلوا لإنهاء فترة تولّيه منصب مدرب الفريق الأول. وأعرب النادي عن امتنانه العميق لأربيلوا، الذي أظهر طوال مسيرته في النادي، منذ انضمامه إلى أكاديمية الشباب، ولاءً والتزاما واحترافية عالية. فهو يجسد قيم النادي. ويتمنى ريال مدريد، الذي سيظل بيته، لأربيلوا وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم”.

وكان التقني الإسباني ألفارو أربيلوا (43 سنة) قد استهلّ مهمة تدريب الريال في الـ 12 من جانفي الماضي.

وأنهى الريال الموسم المنقضي بلا طعم، وذلك بِمركز الوصافة في لائحة ترتيب البطولة الإسبانية، وتجمّد المشاركة في رابطة أبطال أوروبا عند الدور ربع النهائي، وثمن نهائي كأس إسبانيا.

وينتظر مشجّعو ريال مدريد الآن، عودة التقني البرتغالي جوزي مورينيو لِتدريب الفريق.