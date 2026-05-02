بيان هام حول صب الزيادات في معاشات المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد كافة المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد أنه تم اليوم السبت صب الزيادات المستحقة في حسابات منتسبيه.

وأفاد بيان للصندوق أن هذه الزيادات تمس أزيد من 3.5 مليون متقاعد وذوي الحقوق، في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة.

وأوضح الصندوق أن هذه الزيادات تشمل:

1- 10% لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون 20.000 دج أو أقل

2- 5% لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20.000 دج

وأوضح بيان الصندوق أنه يمكن للمتقاعدين سحب معاشاتهم ومنحهم عبر حساباتهم البريدية أو البنكية الجارية.