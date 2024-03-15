بيتكوفيتش استدعى لاعبا مُصابا غاب عن مباراة ناديه سهرة الجمعة!

جلب النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الجمعة، لاعبا مُصابا لِودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا.

ووجّه المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” الدّعوة في أوّل لائحة له، إلى سعيد بن رحمة مهاجم نادي ليون الفرنسي.

وغاب بن رحمة سهرة الجمعة عن مباراة فريقه ليون والمُضيّف نادي تولوز، التي تُجرى عند كتابة هذه الأسطر، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة الفرنسية.

ويُعاني بن رحمة إصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ، خلال مباراة البطولة بين فريقه ليون والمُضيّف نادي لوريون، في الـ 9 من مارس الحالي.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة الفرنسية، فإن الدولي الجزائري يُمكنه العودة إلى المنافسات الرّسمية في الأيّام القليلة المقبلة.

وهكذا سيصطدم بن رحمة بِعائقَين: إمّا أن يخوض ودّيتَي “مُحاربي الصّحراء” أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي، ويُثبت للنّاخب الوطني بيتكوفيتش أنه سلاح فعّال في خطّ الهجوم، وعنصر لا يُستغني عنه. أو يُؤجّل هذه “الأمنية”، ويُركّز على المباراة القادمة لِفريقه ليون في الـ 30 من مارس الحالي، لِحساب منافسة “اللّيغ 1″، خوفا من تجدّد الإصابة أمام المنتخب، تعصف بِمصيره في النادي.

ويلعب سعيد بن رحمة للمنتخب الوطني منذ خريف 2015، زمن النّاخب الوطني كريستيان غوركوف. لكنّه عجز عن التهديف واكتفى بِتوقيع وحيد، رغم أنه ينشط في الخطّ الأمامي.