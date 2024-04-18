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رياضة

بيتكوفيتش في وكر “النّسر الأسود”

الشروق الرياضي
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بيتكوفيتش في وكر “النّسر الأسود”
ح.م

يُواصل النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، زيارة مقرّات أندية بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وزار بيتكوفيتش، الخميس، معقل نادي وفاق سطيف، وحضر جانبا من تدريبات الفريق بِملعب “8 ماي 1945”.

ولقي النّاخب الوطني ترحيبا حارّا من قبل أسرة “النّسر الأسود”.

ويُعاين بيتكوفيتش اللاعبين المحلّيين، على أمل ضمّ بعضهم إلى صفوف المنتخب الوطني، الذي تنتظره تصفيات كأس العالم 2026 في جوان المقبل.

وبِالمُقابل، يستعدّ الوفاق لِمُواجهة الضّيف فريق شبيبة الساورة عصر هذا الجمعة، في إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية.

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