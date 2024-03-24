بيتكوفيتش لديه أفكار واضحة.. وسعيد بتسجيل أول هدف لي مع المنتخب

قال إنه غادر تربص "الخضر" لأسباب عائلية.. غويري:

غادر المهاجم أمين غويري مقر تربص المنتخب الجزائري لكرة القدم، عائدا إلى فرنسا “بسبب ظرف عائلي”، وذلك عقب تسريحه من طرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بحسب ما كشفته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وجاء في بيان مقتضب نشرته الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي: “منح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إذنا لمهاجم الخضر أمين غويري، بمغادرة مقر تربص المنتخب بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بالجزائر العاصمة”. وأضاف البيان ذاته: “وغادر لاعب نادي رين زملاءه السبت عائدا إلى مقر إقامته بفرنسا بسبب ظرف عائلي”.

وقال اللاعب في تصريحات خص بها موقع الفاف قائلا: “أشكر المدرب على تفهمه رغبتي في ضرورة مغادرة المعسكر لأسباب عائلية.. أتمنى الفوز لزملائي في المباراة القادمة، وإفطار طيب لجميع الجزائريين”.

وكشف غويري عن سر الفوز في ودية بوليفيا، قائلا: “فعلا، رغم التأخر في النتيجة ضد بوليفيا، إلا أن روح المجموعة التي أظهرها منتخبنا كانت السبب وراء العودة القوية والفوز في النهاية”. وتابع: “هذا يعكس شخصية المنتخب والدور الكبير للبدلاء، هذه قوة المجموعة التي تمكننا من تحقيق الانتصار، ونحن سعداء جدا بذلك”.

وظهر مهاجم نادي رين سعيدا بتسجيل أول أهدافه مع منتخب “محاربي الصحراء”، وقال: “نعم، الحمد لله، كنت أنتظر هذه اللحظة، وأنا سعيد بتسجيل الهدف، كما أنه جاء في مباراة تحقق فيها الفوز”.

ووجه مهاجم رين رسالة للجماهير الجزائرية التي دعمت الخضر أمام بوليفيا: “الجمهور كان رائعا، ودعمه الكبير والمتواصل لنا كان له دور كبير في دفعنا نحو تحقيق الفوز، نحن ممتنون لهم”.

وأضاف: “أطلب من الجماهير أن تستمر في دعمنا وأن تثق في الوجوه الجديدة وفي المدرب الجديد وسنسير في الطريق الصحيح إن شاء الله”.

وعلق غويري على العمل الذي يقوم به لاعبو منتخب “الخضر” مع المدرب الجديد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، بقوله: “المدرب لديه أفكار واضحة، وبدأنا في تطبيقها منذ الحصص التدريبية الأولى”.

وزاد: “رغم قصر الوقت، إلا أننا عملنا بجد، وهذا الأمر أثمر عن نتائج جيدة، ولا يزال لدينا الوقت في المستقبل للقيام بالتحضير الجيد للتحديات القادمة”.

وظهر أمين غويري متفائلا بالمستقبل الذي ينتظر منتخب الجزائر، وقال: “بوجود أسماء جديدة، وجهاز فني جديد، نحن متفائلون وسنعمل سويا لتحقيق الأهداف المستقبلية ومواجهة التحديات القادمة”.

وشارك أمين غويري أساسيا، وسجل هدفا واحدا في المباراة الودية التي فاز بها منتخب “الخضر”، يوم الجمعة، بنتيجة (3-2) ضد بوليفيا ضمن دورة الجزائر الدولية.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول للمهاجم غويري مع الخضر الذي خاض معه 5 مباريات دولية منذ التحاقه به لأول مرة في معسكر شهر أكتوبر 2023. يذكر أن أمين غويري قد أشار في تصريحاته هذه إلى أن اللاعبين في منتخب الجزائر يمثلون عائلة واحدة، وبأن الروح الأخوية تسود بينهم، موضحا بأن الجميع يلعب تحت راية الجزائر، وبأنه لا يوجد لاعب أفضل من الآخر.