بيتكوفيتش يجدد عقده إلى سنة 2028

أعلن جاهزيته للمشاركة في المونديال

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، رسميا، عن تمديد عقد المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حتى 31 جويلية 2028، مثلما أكدته الشروق في عدد سابق.

وقد تم تعيين التقني السويسري على رأس المنتخب الوطني في 29 فيفري 2024، وحقق نتائج جيدة منذ أشرافه على الخضر، فخلال 28 مباراة خاضها تحت قيادته، حقق “الخضر” 21 انتصاراً، وتعادلوا في 4 مباريات، وانقادوا للخسارة في 3 مواجهات فقط، مع تسجيل ما مجموعه 67 هدفاً مقابل استقبال 22 هدفاً.

وتحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش، عاد المنتخب الوطني إلى سكة النجاحات باقتطاع تأشيرة التأهل إلى كأس العالم 2026، لينهي بذلك غياباً دام لنسختين متتاليتين في دورتي 2018 و2022. كما بلغ المنتخب الوطني الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بعد إقصاءين مبكرين من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.

وينعكس هذا التقدم المحرز أيضاً على تصنيف الفيفا العالمي؛ فقبل وصوله، كانت الجزائر تحتل المرتبة 43 عالمياً والسابعة إفريقياً، بينما يتواجد “الخضر” اليوم في المركز 28 عالمياً والرابع قارياً.

ويُثمن الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذه الاستمرارية على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، والتي تعكس الاستقرار والطموح للمواعيد الدولية المقبلة.

من جهة أخرى، مدد أعضاء الطاقم الفني أيضاً التزامهم؛ حيث سيواصل كل من دافيد موراندي (المدرب المساعد)، غويدو ناني (مدرب الحراس)، وباولو رونغوني (المعد البدني)، مهامهم إلى جانب الناخب الوطني خلال العامين المقبلين.