بيتكوفيتش يحضر تدريبات “الحمراوة”

حضر النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الأحد، جانبا من تدريبات فريق مولودية وهران.

وانْتُظمت الحصّة المرانية بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، حيث كان بيتكوفيتش مرفوقا بِزُملائه في الجهاز الفني لـ “الخضر”.

ويندرج هذا الحضور ضمن إطار عمل النّاخب الوطني الجديد، الذي التزم سابقا بِمُعاينة البطولة الوطنية ولاعبي الأندية المحلّية.

من جهته، تستعدّ مولودية وهران لِمُواجهة المُضيّف فريق شبيبة القبائل مساء الثلاثاء المقبل، لِحساب الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية.

وعلى هامش هذه الزيارة، تشرّف بيتكوفيتش وزملاؤه بِاستقبال حارّ خصّه لهم والي ولاية ووهران سعيد سعيود.