بيتكوفيتش يضع آخر اللمسات على التشكيلة التي يراهن عليها أمام غينيا

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بكامل التعداد

سينهي، مساء الأربعاء، المنتخب الوطني، آخر تحضيراته تحسبا للمواجهة الحاسمة التي تنتظره سهرة الخميس (سا 20.00)، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أمام منتخب غينيا، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يضع، مساء اليوم، الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال الحصة التدريبية الخامسة والأخيرة، التي سيخوضها رفقاء القائد ياسين براهيمي على أرضية ميدان ملعب براقي الذي يحتضن اللقاء، آخر اللمسات على التشكيلة التي سيراهن عليها لتجاوز الغينيين، في أول خرجة رسمية له مع المنتخب الوطني، بعدما كان موفقا في خرجته الأولى شهر مارس الماضي التي باشرها خلال الدورة الدولية الودية بالفوز أمام بوليفيا (2/1) وتعادله أمام جنوب إفريقيا (3/3).

وكان “محاربي الصحراء” أجروا أمس الثلاثاء، رابع حصة تدريبية لهم، بمركز سيدي موسى، والتي كانت ثاني حصة يجريها “الخضر” بتعداد مكتمل، بمشاركة الثنائي محمد أمين توغاي، وكيفن غيتون، الذي كان اكتفى بالتدرب على انفراد خلال حصة يوم الاثنين بعد التحاقهما المتأخر بالتربص.

وقد ركّز الطاقم الفني، خلال الحصتين التدريبيتين الأخيرتين، ليومي الاثنين والثلاثاء، على الجانبين التقني والتكتيكي.

وكانت الحصة التدريبية ليوم أمس، والتي انطلقت بداية من الساعة الخامسة والنصف، مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، فيما كانت مسبوقة بمنطقة مختلطة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيتنقل صبيحة يوم السبت المقبل، 8 جوان الجاري، إلى مدينة كامبالا تحسبا للمواجهة الثانية التي سيخوضها أمام منتخب أوغندا، يوم الاثنين 10 من ذات الشهر، لحساب الجولة الرابعة من ذات التصفيات.

للإشارة، فإن مباراة “الخضر” أمام غينيا مقررة سهرة غد الخميس بداية من الساعة الثامنة (20.00)، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي لحساب الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة السابعة

لمونديال 2026، على أن يغادر المنتخب يوم السبت القادم 8 جوان إلى مدينة

كامبالا من أجل مواجهة منتخب أوغندا، يوم الاثنين 10 من ذات الشهر، لحساب

الجولة الرابعة.

وستكون هاتان المواجهتان، (غينيا وأوغندا)، أول اختبار رسمي بالنسبة للناخب الوطني الجديد، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي شرع في تدريب التشكيلة الوطنية في مارس

الفارط خلال الدورة الدولية الودية “فيفا سيري 2024” أمام بوليفيا (فوز 3-2)

وجنوب إفريقيا (تعادل 3-3).

وخلال الجولتين الأوليين ضمن تصفيات مونديال 2026، اللتين جرتا شهر نوفمبر الفارط، حقق الفريق الجزائري بداية موفقة، حيث فاز داخل الديار على الصومال (3-1) وخارج القواعد أمام الموزمبيق (2-0).

ويتصدر “الخضر” ترتيب المجموعة السابعة بـ6 نقاط وبفارق ثلاث خطوات عن بوتسوانا، غينيا، أوغندا والموزمبيق (3 نقاط لكل منهم)، في الوقت الذي تتذيل فيه الصومال الترتيب بدون رصيد.

وعقب إجراء الجولات العشر من التصفيات، يتأهل المتصدر مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بكل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، في الوقت الذي تلعب فيه أفضل أربعة منتخبات التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها مباريات السد.