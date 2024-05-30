بيتكوفيتش يكشف عن قائمة “الخضر” لمواجهتي غينيا وأوغندا

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة المنتخب الجزائري تحسبا لمبارتي غينيا وأوغندا.

وعرفت القائمة غياب رياض محرز، سليماني وبلايلي، بالإضافة إلى غياب بلومي وفارس شايبي، كما عرفت استدعاء مدافع شباب بلوزداد شعيب كداد.

ويواجه المنتخب الجزائري، منتخب غينيا يوم 6 جوان القادم بملعب نيلسون مانديلا، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل التنقل إلى كمبالا لمواجهة أوغندا لحساب الجولة الرابعة.

قائمة المنتخب الوطني:

حراسة المرمى: “بن بوط، ماندريا، زغبة.

الدفاع: أيت نوري، عطال، بلعيد، قيتون، حجام، كداد، مداني، ماندي، توغاي.

وسط الميدان: عوار، بن ناصر، بن طالب، قندوسي، زروقي.

الهجوم: عمورة، بقرار، بن زية، بونجاح، بن رحمة، براهيمي، غويري، حاج موسى.