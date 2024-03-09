بيتكوفيتش يملك عديد النجوم وأنا متأكد من نجاحه مع “الخضر”

درب شبيبة القبائل ووفاق سطيف.. السويسري غيغر يتحدث عن الناخب الجديد

قال المدرب السابق لشبيبة القبائل وووفاق سطيف السويسري ألان غيغر أن مواطنه المدرب الجديد للخضر فلاديمير بيتكوفيتش سينجح في مهمته خاصة وأنه نجح مع المنتخب السويسري وحقق معه نتائج ايجابية.

وقال في حوار خص به موقع العربي الجديد قائلا: “أعتقد أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتخذ قرارا صائبا بالتعاقد مع فلاديمير بيتكوفيتش، نظرا للمؤهلات التي يمتلكها، فهو قد قام بعمل جبار مع المنتخب السويسري على مدار 7 سنوات كاملة، حيث قاد منتخب بلادي إلى التأهل باستمرار في أكبر المحافل الكروية (كأس العالم وكأس أمم أوروبا). ولم يكتف بذلك فحسب، بل نجح في البصم مع سويسرا على نتائج متميزة، من خلال تخطي دوري المجموعات في كل المنافسات، والوصول إلى ربع النهائي في كأس أوروبا 2020، متخطياً بطل العالم منتخب فرنسا. دون نسيان مسيرته الناجحة مع نادي لاتسيو الإيطالي الذي قاده للفوز بكأس إيطاليا على حساب الغريم روما عام 2013.

وعن المزايا التي يمتلكها المدرب الجديد للخضر أضاف غيغر: “فلاديمير بيتكوفيتش يمتلك العديد من النقاط الإيجابية، فهو مدرب مُطلع على الكرة الحديثة، بحكم عمله في عدة دوريات قوية. كما أنه محب لعمله، ومتعطش دوماً للانتصارات، ويمتلك علاقة أكثر من رائعة مع لاعبيه، دون نسيان عمله كمدرب وطني لفترة طويلة مع سويسرا. أنا واثق من قدرته على النجاح مع المنتخب الجزائري، خاصة إذا ما وفر له اتحاد الكرة كل متطلباته. أنا أدعمه، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته الجديدة، إذ سيكون على موعد للتعرف على بلد مهووس بكرة القدم، وبجمهور محب للغاية لمنتخبه الوطني.

غيغر تحدث عن بصمة بتكوفيتش قائلا:”من الأشياء الإيجابية أيضا التي استوقفتني في مسيرة هذا المدرب مع منتخب سويسرا، هو أنه كان وراء بروز واكتشاف عدة أسماء باتت بعدها نجوماً، في صورة كل من مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي، ومتوسط الميدان دينيس زكريا الذي لعب مع يوفنتوس وعدة فرق قوية، إضافة إلى الهداف بريل إمبولو المتألق مع منتخب سويسرا في آخر نسخة من المونديال (سجل في مرمى منتخب الكاميرون). أنا واثق من أن فلاديمير سيشكل مجموعة قوية مع المنتخب الجزائري ستكون خليطاً بين لاعبي الخبرة والشباب، خصوصاً وأنه دقيق للغاية في عمله، ويركز كثيراً على العلاقات، دون أن يتجاهل الجانب الانضباطي بطبيعة الحال، فهو صارم للغاية في تعاملاته، رغم أنه يظهر للجميع أنه من نوعية المدربين الهادئين.

غيغر أشار خلال حواره أن مواطنه بيتكوفيتس محظوظ جدا لأنه يملك عديد النجوم خاصة وأنه معروف بلعبه الهجومي، ولاعبين من نوعية آدم وناس وحسام عوار وأمين غويري ستسمح له بتطبيق كل أفكاره، وهو الذي يلعب بأكثر من أسلوب في لقاء واحد، لأنه مدرب معروف بدهائه التكتيكي، وأنا متشوق لرؤية ما سيقدمه للخضر، رغم إدراكي أن المأمورية لن تكون سهلة طالما أنه يخوض أول تحد في أفريقيا، وسيقف على حجم الضغوطات الموجودة في المنتخب الجزائري، وأنهى حديثه مشيرا أنه متفائل بعودة الكرة الجزائرية إلى سابق عهدها مع هذا المدرب، ولكن يتوجب على أسرة كرة القدم أن تمد له يد العون، فهو لا يمتلك الكثير من المعلومات عن أجواء الكرة الأفريقية التي لها خصوصيتها. وعن نفسي أتمنى أن أتلقى في الوقت القريب دعوة من الاتحاد الجزائري لحضور إحدى مباريات الخضر الذي سيتخطى كل مشاكله، وسيستعيد بريقه مع فلاديمير بيتكوفيتش.