بيتكوفيتش يُعاني صداعا في الرأس

يظهر بأن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سيتعب هذه الأيّام، وهو يُتابع بِدقّة المقابلات الرسمية للاعبين الدوليين الجزائريين على مستوى الأندية.

يحدث ذلك لِكون بيتكوفيتش يستعدّ لِضبط قائمة لاعبي “الخضر”، الذين سيُشاركون في كأس العالم المقرّر انطلاقها في الـ 11 من جوان المقبل.

وهكذا غاب قلب الدفاع رامي بن سبعيني مساء الأحد، عن مباراة فريقه بوروسيا دورتموند والمضيّف نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية.

ويشكو بن سبعيني إصابة على مستوى القدم، علما أنه خاض كامل أطوار المباراة الأخيرة لِفريقه، بِرسم ذات المنافسة في الـ 26 من أفريل الماضي. فيما لم تذكر إدارة نادي بوروسيا دورتموند هذه الإصابة ومدّة الغياب.

بِدوره، غاب قلب الدفاع سمير شرقي مساء الأحد، عن مباراة نادي باريس الفائز (4-0) على الزائر نادي براست، لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الألمانية.

ولم تُقدّم إدارة نادي باريس تفسيرا لِغياب شرقي، مع الإشارة إلى أن الدولي الجزائري خاض كامل أطوار المباراة الرسمية للفريق في الـ 19 من أفريل الماضي، ثم تابع المواجهة الموالية في الـ 26 من الشهر ذاته احتياطيا.

