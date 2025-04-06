“بيكر هيوز” الأمريكية لمرافقة سوناطراك وسونلغاز في السوق الإفريقية

شركة مختصة في إنتاج وصيانة المعدات الدوارة والآلات الحيوية

اتفق مجمع سوناطراك مع نظيره الأمريكي بيكر هيوز، المساهمين في شركة ألجيسكو المختصة في انتاج وصيانة المعدات الدوارة، على تنويع الإنتاج لولوج السوق الإفريقية.

وأكد المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، الأحد، في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد لشركة “ألجيسكو” الواقعة بالمنطقة الصناعية لقرواو، في بوفاريك، على أهمية تنويع إنتاج الشركة المختصة في صيانة المعدات الدوارة كالتوربينات والضواغط لفائدة المركبات الصناعية التابعة لسوناطراك وسونلغاز، وذلك تحسبا لولوج الأسواق الإفريقية.

وأضاف أن “ألجيسكو” التي تعتبر “أداة مهمة” لمجمع سوناطراك وشركة سونلغاز لما تقوم به من عمليات صيانة وتصليح قطع الغيار والآلات الحيوية كالتوربينات والدوائر، “ستعطى لها الأهمية القصوى من خلال مخطط خاص لتطويرها يقضي بإعطائها طابعا دوليا يسمح لها بولوج الأسواق الإفريقية، علما أنها تعمل حاليا على مستوى جهوي كتونس ومصر”، كما قال.

من جهته، عبر الرئيس المدير العام للشركة الأمريكية “بيكر هيوز”، لورينزو سيمونيلي، عن سعادته بوجوده في الجزائر، معربا عن أمله في تطوير الشراكة التي تجمع البلدين في هذا المجال.

أما الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، فقد صرح أن هذا اللقاء يندرج ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر سونلغاز وسوناطراك بولوج السوق الإفريقية”، كما قال.

وأشار إلى أنه اتفق، خلال هذا اللقاء، مع الشريك الأمريكي “بيكر هيوز”، على تنويع انتاج هذا المصنع بإنجاز توربينات غازية ذات قدرة متوسطة من 20 و30 و50 ميغاواط وهي “جد مطلوبة” في السوق الإفريقية، مضيفا أن الشركة استقبلت عدة طلبات من دول افريقية على غرار بوركينافاسو والنيجر والسينغال.

وقال في هذا الشأن: “نحن نستعد من هذا المنبر للانطلاق فعليا لولوج السوق الإفريقية”,

وكانت هذه الزيارة فرصة لمسؤولي سوناطراك وسونلغاز وبيكر هيوز، الذين يشكلون مجموع المساهمين في شركة “ألجيسكو”، لتفقد مختلف الورشات و”مناقشة حيثيات المخطط التنموي لهذه الشركة” خلال اجتماع نظم بعين المكان، كما جاء في بيان لمجمع سوناطراك.

واستعرض كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ونظيره من الشركة الأمريكية “بيكر هيوز”، مستوى تقدم مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل في مرحلته الثالثة، وأكدا على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه مرافقة النضوب الطبيعي لهذا المكمن التاريخي والحيوي، حسب نفس البيان.

كما تمحورت المحادثات خلال هذا الاجتماع الثنائي حول سبل توطيد علاقات التعاون القائم في مجال صناعة المعدات الطاقوية، وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع “بيكر هيوز”.

وتطرق حشيشي وسيمونيلي إلى إعادة بعث نشاطات شركة “أباك” المختلطة، والمختصة في تصنيع وتركيب وصيانة المعدات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بسلسلة القيمة للمحروقات.

وتساهم شركة “بيكر هيوز” الأمريكية فضلا عن كونها شريكا لسوناطراك في فرعي ألجيسكو وأباك، في عدة مشاريع تطويرية حيوية في قطاع الطاقة بالجزائر، إذ تعد واحدة من أهم الشركات في العالم التي تقدم خدمات وحلول تكنولوجية مبتكرة تتعلق بمجال الطاقة، كما خلص البيان.