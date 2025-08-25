بينهم 4 صحفيين.. 15 شهيدا في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الإثنين، عن استشهاد 15 فلسطينيا من بينهم 4 صحفيين في قصف صهيوني لمجمع ناصر الطبي بخان يونس.

أعلنت مصادر طبية في خان يونس، الإثنين، استشهاد 4 صحافيين إثر قصف صهيوني بشع استهدف مجمع ناصر الطبي، وهم: محمد سلامة، حسام المصري، مريم أبو دقة ومعاذ أبو طه.

ووفقاً للمعلومات الأولية، طال القصف بشكل مباشر أحد الطوابق العليا في المجمع، الذي يؤوي أعداداً كبيرة من النازحين والمرضى، مما أدى إلى استشهاد الصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني في تغطية الأحداث.

وأعلن تلفزيون “فلسطين” الرسمي، استشهاد مصوره حسام المصري جراء استهداف صهيوني لمجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة.

كما أعلنت قناة الجزيرة استشهاد مصورها الصحفي محمد سلامة في قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي صباح اليوم الاثنين.

وتعمل الصحفية المصورة مريم أبو دقة حسب مصادر إعلامية مع موقع أندبندنت عربية ويعمل الصحفي المصور معاذ أبو طه مع شبكة “أن بي سي” الأمريكية.

وأعلن الدفاع المدني عن استشهاد 15 شخصا، بينهم 4 صحافيين، إثر قصف صهيوني استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

ومن جهته كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 بعد استشهاد 4 صحفيين باستهداف مستشفى ناصر.

وأدان المكتب الإعلامي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.