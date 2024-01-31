بِالتفصيل.. هذه هي المنتخبات التي ستُواجه الجزائر

منتخب جنوب إفريقيا سيخوض أوّل مباراة بِالجزائر.

تنتظر المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم في أواخر مارس المقبل، دورة دولية رباعية.

وتُجرى مقابلات هذه الدورة بِالعاصمة وعنابة، ضمن إطار استعدادا “الخضر” لِتصفيات كأس العالم 2026.

ونُقدّم لكم في هذا التقرير أبرز المعطيات عن المنتخبات الثلاثة التي ستحضر إلى الجزائر، لِخوض أطوار هذه الدورة.

1- جنوب إفريقيا:

– يُدرّب منتخب جنوب إفريقيا التقني البلجيكي هوغو بروس (71 سنة)، منذ ماي 2021.

– أقصى المغرب وبلغ محطّة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024، وسيُواجه جزر الرّأس الأخضر.

– نال كأس أمم إفريقيا 1996، وشارك في كأس العالم نُسختَي 1998 و2002.

– جلب إلى “الكان” الإيفواري لاعبين ينشطون في البطولة المحلّية، ولهم خبرة بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”. حيث لا تضمّ القائمة سوى ثلاثة عناصر ينشطون خارج البلاد من أصل 26 لاعبا.

– واجه “الخضر” في 4 مقابلات رسمية وودّية، وفاز كلاهما بِمباراة، وتعادلا في مقابلتَين.

– لم يسبق له مواجهة “الخضر” بِالجزائر، فيما نُظّمت المقابلات الأربع بِبلده، وأيضا غانا وغينيا الإستوائية.

– يشغل منتخب “البفانا بافانا” (الأولاد- الأولاد) الرّتبة الـ 66 عالميا، استنادا إلى آخر تصنيف لـ “الفيفا” أصدرته في الـ 21 من ديسمبر الماضي. نظير المركز الـ 30 للجزائر.

2- بوليفيا:

– يُدرب منتخب بوليفيا التقني البرازيلي أنطونيو كارلوس زاغو (54 سنة)، منذ أواخر أكتوبر الماضي.

– سبق له إحراز كأس أمريكا الجنوبية عام 1963، وخوض المونديال في نسخ 1930 و1950 و1994، والمشاركة في كأس القارات طبعة 1999.

– يعتمد كثيرا على العناصر المحلّية، استنادا إلى قائمة لاعبيه في محطّة “الفيفا” للمقابلات الدولية الخاصّة بِشهر نوفمبر الماضي.

– لم يسبق لِمنتخب “لا فيردي” (الأخضر) مواجهة “مُحاربي الصّحراء”.

– يتموقع في الرّتبة الـ 86 عالميا، ضمن لائحة آخر تصنيف للاتحاد الدولي لِكرة القدم.

3- أندورا:

– أوّلا، أندورا بلد صغير المساحة والسّكان، يقع في الجنوب الغربي لِأوروبا، وبِالتحديد مُجاور لِفرنسا وإسبانيا.

– نال منتخب أندورا العضوية بـ “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لِكرة القدم عام 1996.

– يُدرّب منتخب أندورا التقني المحلّي كولدو ألفاريز (53 سنة) منذ عام 2010.

– يعتمد على لاعبين محلّيين، وبعضهم ينشط في البطولة الإسبانية، وقليل جدّا من المحترفين في بلدان أخرى.

– لم يسبق لِفريق “تريكولور” (ثلاثي الألوان) أن واجه المنتخب الوطني الجزائري.

– يشغل المركز العالمي الـ 164 في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لِكرة القدم.

– منتخب أندورا لن يُواجه “الخضر” في الدورة الدولية المقبلة، وبِالمقابل سيلعب ضدّ جنوب إفريقيا وبوليفيا.