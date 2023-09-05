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رياضة

بِالصور: لاعب يقتني السّيارة الأغلى في العالم

الشروق الرياضي
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بِالصور: لاعب يقتني السّيارة الأغلى في العالم
ح.م
الأرجنتيني ماورو إيكاردي بِزيّ نادي قلعة السرايا التركي.

بات اللاعب الدولي الأرجنتيني السّابق ماورو إيكاردي، الثلاثاء، يملك السّيارة الأغلى في العالم.

واقتنى ماورو إيكاردي السّيارة الفارهة “رولز رويس”، ذات الصّنع البريطاني، والمُقدّر ثمنها بـ 26 مليون أورو.

ووفقا لِتقرير نشره صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الثلاثاء، فإن هذه الشركة أنتجت في الآونة الأخيرة ثلاثة نماذج من سيارة “رولز رويس”، بِطلب من رجل أعمال مُختصّ في تجارة الأحجار الكريمة، والمُغنّي الأمريكي “جاي- زي”، واللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويرتدي المهاجم إيكاردي (30 سنة) زيّ نادي قلعة السرايا التركي، منذ خريف 2022. وقبل ذلك، سبق له تمثيل ألوان فريقَي الإنتر الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي. كما لعب في صفوف منتخب بلاده الأرجنتين ما بين 2013 و2018.

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