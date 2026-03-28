بِالفيديو: أبرز لقطات مقابلات المنافسين الخمسة لـ “الخضر”

لقطة من مباراة إنجلترا (بِاللباس الأحمر) والأوروغواي.

أجرت خمسة منتخبات منافسة للجزائر، مقابلات ودّية في المحطة الدولية لـ “الفيفا” الخاصة بِشهر مارس 2026.

وفازت الأرجنتين بميدانها (2-1) على موريتانيا، مثلما تغلّبت النمسا داخل القواعد (5-1) على غانا، بينما تعادلت الأردن (2-2) مع كوستاريكا بِمدينة أنطاليا التركية.

ويُواجه “محاربو الصحراء” بأمريكا منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا، في الـ 17 والـ 23 والـ 28 من جوان المقبل، تواليا. ضمن إطار دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2026.

وتعادلت الأوروغواي (1-1) مع مستضيفتها إنجلترا، في حين فازت هولندا بِنتيجة (2-1) على الزائر النرويجي.

ويتبارى رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ودّيا مع: الأوروغواي بِمدينة تورينو الإيطالية هذا الثلاثاء، والمضيّف الهولندي في الثالث من جوان المقبل.

وتُبرز صور أشرطة الفيديو المدرجة أدناه، لقطات من هذه المقابلات، وكما ذُكرت أعلاه بِالترتيب.