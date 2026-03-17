بِالفيديو: أهداف في مباراة قطرية- جزائرية بِامتياز

ح.م
عادل بولبينة أحسن لاعب في المباراة.

تألّق اللاعب الدولي الجزائري عادل بولبينة مساء الثلاثاء، بِزي نادي الدحيل القطري.

وفاز فريق الدحيل بِنتيجة (1-3) خارج القواعد على نادي الشمال، في مباراة لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة القطرية.

وأمضى المهاجم بولبينة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة، وصنع الثالث في الدقيقة الـ 90+6. رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة القطرية، ومثلها من التمريرات الحاسمة.

وفي الحصيلة العامة لكل المسابقات الرسمية للأندية هذا الموسم، يحوز بولبينة رصيد 12 هدفا و6 تمريرات حاسمة.

ومنح المنظّمون اللاعب عادل بولبينة جائزة “رجل المباراة”.

وفي الطرف المقابل لدى نادي الشمال، أمضى المهاجم بونجاح الهدف الوحيد لِنادي الشمال، في الدقيقة الـ 40. رافعا غلّته إلى 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة في البطولة.

وشارك 3 مواطنين وزملاء للقائد بونجاح في هذه المباراة، وهم: المهاجم محمد عمر رفيق أساسيا، ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس رفقة المدافع عبد الصمد بن ناصر بديلين في الدقيقتَين الـ 68 والـ 90+1، تواليا.

وبات نادي الشمال يشغل الرتبة الثانية بِرصيد 34 نقطة، متخلّفا عن الرائد نادي السد بِنقطة واحدة. ويحوز فريق الدحيل 27 نقطة في الرتبة السادسة. مع الإشارة إلى أن نادي الشمال تنقصه مباراة متأخّرة.

