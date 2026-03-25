بِالفيديو: “الخضر” لم يلعبوا في إيطاليا منذ زمن باجيو وباريزي

رابح ماجر وروبيرتو باجيو شاركا أساسيَين في هذه المباراة.

يعود المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم هذا الجمعة إلى ملاعب إيطاليا، بعد غياب دام نحو 37 سنة.

ويُواجه “الخضر” ودّيا منتخب غواتيمالا، بِملعب “لويجّي فيرّاريس” بِمدينة جنوة بِالشمال الإيطالي.

ويُشير تاريخ الـ 11 من نوفمبر 1989، إلى موعد آخر مباراة للمنتخب الوطني الجزائري بِإيطاليا، حينما تبارى ودّيا مع فريق “لا سكوادرا أتزورا”.

واحتضن أطوار هذه المواجهة ملعب “روميو مينتي” بِمدينة فيتشنزا، وأيضا بِالشمال الإيطالي.

وخسر رجال المدرب الرّاحل عبد الحميد كرمالي بِهدف، وقّعه المهاجم البديل للإنتر ألدو سيرينا في الدقيقة الـ 74.

واهتزّت شباك حارس المرمى الجزائري العربي الهادي، بِطريقة مثيرة للجدل، ذلك أن الهدف الإيطالي حامت حوله شبهات التسلّل (الفيديو المُدرج أدناه). علما أن المباراة أدارها حكم الساحة اليوغسلافي (الصّربي فيما بعد) الرّاحل زوران بيتروفيتش.

ووظّف المدرب كرمالي التشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: العربي الهادي.

خطّ الدّفاع: علي بن حليمة، كمال عجاس، فضيل مغارية، رشيد أدغيغ.

خطّ الوسط: سي الطاهر شريف الوزاني، جمال عماني، موسى صايب، الأخضر بلومي.

خطّ الهجوم: رابح ماجر، عبد الرزاق رحماني.

فيما لعبت إيطاليا بِنجومها أمثال المدافعَين فرانكو باريزي وجوسيبي برغومي، ومتوسط الميدان روبيرتو دونادوني، وصانع الألعاب روبيرتو باجيو، والمهاجم الرّاحل جانلوكا فيالي. تحت إشراف المدرب الرّاحل بِدوره أتزّيليو فيتشيني.