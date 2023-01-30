بِالفيديو: المولودية تنتدب أحد نجوم “شان” 2023

كولوينا رازا رفقة رئيس مجلس إدارة المولودية الحاج رجم، حين إمضاء العقد.

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، الإثنين، عن انتداب اللاعب الدولي المحلّي الملغاشي كولوينا رازا.

وسيرتدي المهاجم كولوينا رازا (22 سنة) زيّ “العميد”، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

وكان كولوينا رازا ينشط في المدرسة الرياضية أندوهارانوفوستي بِبلده مدغشقر.

وسطع نجم هذا اللاعب في بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية نسخة الجزائر 2023، حيث سجّل 3 أهداف (في الصّدارة رفقة أيمن محيوس)، وساهم بِقوّة في بلوغ منتخب مدغشقر نصف النهائي، ومواجهة السنيغال هذا الثلاثاء.

ويتميّز كولوينا رازا بِخفّته، وميله إلى الإبداع فوق المستطيل الأخضر، وتسجيل الأهداف بِطريقة استعراضية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.