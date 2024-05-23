بِالفيديو: بن طالب يرفض التقاط صورة جماعية تُروّج للشواذ

رفض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب التقاط صورة جماعية، خلف لافتة كبيرة تُروّج للشواذ جلبتها إدارة ناديه ليل الفرنسي.

حدث ذلك قبيل انطلاق مباراة فريق ليل والضّيف نادي نيس سهرة الأحد الماضي، بِرسم الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

وتُظهر صور شريط فيديو متداول انسحاب متوسّط الميدان بن طالب، حتّى لا يظهر رفقة اللاعبين خلف لافتة تُمجّد الشواذ. وانشغل بِربط سيور الحذاء (الفيديو).

وتدفع بعض الأوساط الغربية بِقوّة إلى الترويج للشواذ في الحقل الرياضي، وكان اتحاد الكرة الفرنسي أحد المُدافعين عن هذه الأفكار المُخالفة لِسنن الفطرة الإنسانية.

ويُصرّ الغربيون على تمرير “حماقاتهم” عنوة، وتختفي عبارات “احترام الآخر” و”الخصوصيات” و”القيم الاجتماعية للغير”، التي كثيرا ما يصيحون بها فوق كلّ الأسطح.

ويحقّ التساؤل: لماذا لا يتدخّل وكلاء اللاعبين (المناجرة) قبيل إمضاء عقود “زبائنهم” المسلمين، ويشترطون على الأندية الغربية التي تنتدبهم ممارسة الرياضة وفقط، بعيدا عن تمرير الخطابات السياسية أو مثل الأفكار المتطرّفة والهدّامة المُشار إليها أعلاه، وغيرها التي لا تمتّ بِصلة لِكرة القدم؟