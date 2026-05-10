بِالفيديو: حاج موسى يستعيد نغمة التهديف

استعاد اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى مساء الأحد نغمة التهديف، بِزي نادي فينورد روتردام الهولندي.

وسجّل المهاجم حاج موسى هدف فريقه فينورد روتردام، المتعادل بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي ألكمار، في مباراة لِحساب الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الهولندية.

وتمكّن أنيس حاج موسى من هزّ الشباك في الدقيقة الـ 57، منقذا فريقه من فخّ الخسارة، ذلك أن الزوّار كانوا متقدّمين في النتيجة منذ الدقيقة الأولى.

ولم يعثر حاج موسى على مفتاح التهديف منذ الـ 22 من فيفري الماضي، حينما وقّع ثنائية في مباراة البطولة ضد الزائر نادي تيليستار.

وأمسى حاج موسى يملك رصيد 12 هدفا و7 تمريرات حاسمة، لكن في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ويملك فينورد روتردام 62 نقطة في المركز الثاني، مبتعدا عن ثالث الترتيب نادي تفينتي (رامز زروقي) بِفارق 4 نقاط. ما يعني أن فريق حاج موسى ضمن أمر خوض رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل من دور المجموعات. فيما نال آيندهوفن (81ن) اللقب في تاريخ سابق.