بِالفيديو: حكم إنجليزي يقسو على بن رحمة بِعقوبة الطرد

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الثلاثاء لِعقوبة الطرد، في مباراة فريقه وست هام والمُنافس نادي بريستول سيتي.

وخسر فريق وست هام بِنتيجة هدف لِصفر، فودّع سباق كأس إنجلترا من الدور الـ 32.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المهاجم بن رحمة عند الدقيقة الـ 51، وحينها كان فريقه وست هام مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وردّ بن رحمة بِعنف على متوسّط ميدان نادي بريستول سيتي جوزيف وليامس، بعد أن مارس اللاعب الإنجليزي خشونة ضدّ الدولي الجزائري. وهو سبب تلقّي بن رحمة البطاقة الحمراء، نظير الصّفراء لِوليامس!

والظّاهر أن حكم السّاحة دارين إنغلند جامل مواطنه ويليامس، وقسى على بن رحمة. ذلك أن الدولي الجزائري كاد يتعرّض لِإصابة خطيرة، “تعامى” عنها الحكم (الفيديو).