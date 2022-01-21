بِالفيديو: طوق أمني لِمنع تخريب منزل لاعب سيراليون أهدر ركلة جزاء

فرضت شرطة سيراليون طوقا أمنيا مُشدّدا حول منزل اللاعب الدولي كي كامارا، بعد تهديدات بِتخريبه من قبل شباب غاضب.

وأهدر المهاجم كي كامارا ركلة جزاء استفاد منها منتخب سيراليون، في الدقيقة الـ 85 من عمر مواجهة غينيا الاستوائية مساء الخميس، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. والتي انتهت بِخسارة سيراليون (0-1).

وكان يُمكن للاعب المخضرم كي كامارا (37 سنة) لو سجّل الهدف من ركلة جزاء، أن يمنح منتخب سيراليون التعادل والمركز الثالث بِثلاث نقاط، وأيضا تأشيرة التأهّل للدور ثمن النهائي. وهي تذكرة خطفها الفريق “الصغير” جزر القمر في المجموعة الثالثة.

وقال مسؤول أمني في العاصمة السيراليونية فريتاون، إن الشرطة بلغتها أنباء عن تهديدات مصدرها مشجّعين غاضبين، يعتزمون تخريب بيت اللاعب كي كامارا، بعد أن قاموا بِرشقه بِالحجارة.

وأضاف في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، أن الشرطة قرّرت فرض طوق أمني مُشدّد حول منزل اللاعب كي كامارا. وأشار مُمثّل سلك الشرطة في فريتاون إلى حادثة مماثلة، عرفها لاعب آخر من منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022.

وشارك كي كامارا أساسيا في كل مقابلات منتخب سيراليون، بِرسم “كان” الكاميرون 2022، وخاض كامل أطوار مواجهتَي الجزائر وغينيا الاستوائية.

وحضر منتخب سيراليون ثلاث مرّات في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِاحتساب نسخة الكاميرون 2022. وفي كلّ البطولات خرج من الدور الأوّل.