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رياضة

بِالفيديو: قديورة كان على وشك التشاجر مع مدرّبه باكيتا

علي بهلولي
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بِالفيديو: قديورة كان على وشك التشاجر مع مدرّبه باكيتا
ح.م

توتّرت أعصاب اللاعب عدلان قديورة والتقني ماركوس باكيتا مُدرّبه في فريق شباب بلوزداد، وكادا يتشاجران.

حدث في دكّة البدلاء، وفي الأنفاس الأخيرة لِمباراة شباب بلوزداد ومُضيّفه نادي يانغ أفريكانز التنزاني. والتي انتهت بِخسارة ثقيلة لِأبناء “العقيبة”، وإقصائهم من سباق رابطة أبطال إفريقيا.

وأظهرت صور التلفزيون المدرب باكيتا غاضبا، قبل أن يستدير إلى الخلف حيث يجلس متوسّط الميدان قديورة في كرسي الاحتياط، وتقدّم نحوه، وتبادلا كلمات حادّة وساخطة (الفيديو).

ومنذ قدوم التقني البرازيلي باكيتا في منتصف أكتوبر الماضي لِتدريب شباب بلوزداد، لم يلعب قديورة سوى 5 مقابلات رسمية، يوجد بينها مواجهتان فقط شارك فيهما أساسيا.

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