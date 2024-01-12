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رياضة

بِالفيديو: ملعب مواجهة “الخضر” في أبهى حلّة

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: ملعب مواجهة “الخضر” في أبهى حلّة
ح.م

بدت أرضية ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية، الجمعة، في أبهى حلّة. عشية أوّل مباراة للمنتخب الوطني الجزائري.

وتحتضن المنشأة الرياضية المذكورة أعلاه سهرة الإثنين المقبل، مباراة “الخضر” ومنتخب أنغولا، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وستكون هذه المواجهة أوّل مباراة بِملعب “السّلام”، ذلك أن اللّقاء الآخر عن الفوج الرّابع بين منتخبَي بوركينا فاسو وموريتانيا، يُجرى بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل.

وعكس ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، الذي عانى منه كثيرا رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي في “كان” 2022، بِسبب رداءة البساط الطبيعي. تبدو أرضية ملعب مدينة بواكي مُغايرة تماما وبِصورة أفضل بِكثير (الفيديو).

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