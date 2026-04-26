بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لـ “بن سبعيني”

تألّق اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء الأحد، تسجيلا وتمريرا في البطولة الألمانية.

وسجّل المدافع بن سبعيني هدفا في الدقيقة الـ 31، وصنع آخر في الدقيقة الـ 8، بِزي نادي بوروسيا دورتموند، الفائز بِرُباعية نظيفة على الزائر فريق فرايبورغ في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر منافسة “البوندسليغا”.

ورفع بن سبعيني الرّصيد إلى 5 أهداف وتمريرتَين حاسمتين في بطولة ألمانيا، نسخة 2025-2026.

لكن الحصيلة العامّة تُقدّر بـ 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بِاحتساب رابطة أبطال أوروبا وكأس ألمانيا للموسم الحالي.

وأمسى نادي بوروسيا دورتموند يجمع 67 نقطة في المركز الثاني، ويشغل فريق فرايبورغ الرتبة الثامنة بِرصيد 43 نقطة.