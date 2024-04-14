بِالفيديو: هلع وإيقاف المباراة بعد سقوط زميل عوّار ونقله إلى المستشفى

أوقف الحكمُ مباراةَ فريق روما ومُضيّفه نادي أودينيزي في الدقيقة الـ 82 مساء الأحد، بعد سقوط لاعبٍ على الأرض مغشيا عليه، ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإيطالية.

وسقط اللاعب الإيفواري إيفان نديكا مدافع نادي روما أرضا في الدقيقة الـ 70، فأثار الهلعَ خاصّة وأنه لم يستطع النّهوض. فهرول إليه الجهاز الطبي، قبل أن يُنقل على جناح السّرعة إلى المستشفى (الفيديو).

وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل بِهدف لِمثله، عندما أوقف الحكمُ المباراةَ. في انتظار قرار اتحاد الكرة الإيطالي لاحقا.

وساهم إيفان نديكا (24 سنة) في فيفري الماضي، في إحراز منتخب بلاده كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2024.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 53. وحينها كان فريقه روما مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.