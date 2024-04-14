-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هلع وإيقاف المباراة بعد سقوط زميل عوّار ونقله إلى المستشفى

الشروق الرياضي
  • 99
  • 0
بِالفيديو: هلع وإيقاف المباراة بعد سقوط زميل عوّار ونقله إلى المستشفى
ح.م

أوقف الحكمُ مباراةَ فريق روما ومُضيّفه نادي أودينيزي في الدقيقة الـ 82 مساء الأحد، بعد سقوط لاعبٍ على الأرض مغشيا عليه، ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإيطالية.

وسقط اللاعب الإيفواري إيفان نديكا مدافع نادي روما أرضا في الدقيقة الـ 70، فأثار الهلعَ خاصّة وأنه لم يستطع النّهوض. فهرول إليه الجهاز الطبي، قبل أن يُنقل على جناح السّرعة إلى المستشفى (الفيديو).

وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل بِهدف لِمثله، عندما أوقف الحكمُ المباراةَ. في انتظار قرار اتحاد الكرة الإيطالي لاحقا.

وساهم إيفان نديكا (24 سنة) في فيفري الماضي، في إحراز منتخب بلاده كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2024.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 53. وحينها كان فريقه روما مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

مقالات ذات صلة
تجربة جديدة ليوسف عطال

تجربة جديدة ليوسف عطال

نور الدين زكري مدربا لنادي الأخدود السعودي

نور الدين زكري مدربا لنادي الأخدود السعودي

“الداربي” الباتني يجدد الإثارة بين “الكاب” و”البوبية”

“الداربي” الباتني يجدد الإثارة بين “الكاب” و”البوبية”

مبابي يثير الجدل بعد الهزيمة أمام برشلونة

مبابي يثير الجدل بعد الهزيمة أمام برشلونة

“سوسطارة” تتأهّل بِطُوفان من الأهداف

“سوسطارة” تتأهّل بِطُوفان من الأهداف

“الفاف” تصدر بيانا حول تهمة ترتيب نتيجة إحدى المقابلات

“الفاف” تصدر بيانا حول تهمة ترتيب نتيجة إحدى المقابلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد