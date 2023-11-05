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رياضة

بِالفيديو والصّورة: عمّورة يُصاب بعد أداءٍ خرافيٍّ

علي بهلولي
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بِالفيديو والصّورة: عمّورة يُصاب بعد أداءٍ خرافيٍّ
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مساء الأحد، لِإصابة.

وظهر المهاجم عمّورة وهو يضع وشاحا أسودَ، يشدّ به ذراعه اليُمنى المُصابة (الصّورة + شريط الفيديو المُدرجان).

حدث ذلك بعد نهاية مباراة فريقه سان جيلواز والضّيف نادي بروج البلجيكيَين.

ولم تُصدر إدارة نادي سان جيلواز البلجيكي أيّ بيان، تُوضّح فيه نوعية إصابة عمّورة، ومدى خطورتها من عدمها.

وتنتظر محمد الأمين عمّورة مع فريقه سان جيلواز مقابلتان الخميس والأحد المُقبلَين، بِرسم منافستَي الدوري الأوروبي والبطولة البلجيكية. وبعدها يعود إلى الجزائر للمشاركة مع “الخضر” في مواجهتَي الصومال والموزمبيق، بِتاريخَي الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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