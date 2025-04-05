تأجيل في قرار أزمة يوسف بلايلي إلى يوم 11 أفريل الجاري

أعلنت الرابطة التونسية المحترفة،تأجيل البت في أزمة الدولي الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي.

وخضع يوسف بلايلي الجمعة للتحقيق حيث تم سماع أقواله في الشكوى المقدمة ضده بدعوى قيامه بإشارات خارجة خلال مباراة فريقه أمام شبيبة العمران ضمن منافسات بطولة الدوري.

وطالب الفريق القانوني لنادي الترجي الذي صاحب اللاعب خلال جلسة سماع أقواله بإغلاق الشكوى، وأجلت الرابطة الإعلان عن قرارها في هذا الملف لحين انعقاد الجلسة المقبلة يوم 11 من الشهر الجاري.

ويحتل الترجي المركز الأول في الدوري برصيد 53 نقطة مع الاتحاد المنستيري، بينما يأتي الإفريقي ثالثا برصيد 52 نقطة.

من جهة أخرى، وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب نادي الترجي الرياضي التونسي بتأجيل النظر في ملف أحداث مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، التي شهدت اشتباكات وشغبا عقب صافرة النهاية، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025.

وكانت لجنة الانضباط في الكاف قد طالبت كلا الفريقين بإرسال التقارير الرسمية والمقاطع المصورة المتعلقة بالأحداث التي وقعت عقب المواجهة، وحددت مهلة نهائية تنتهي يوم الجمعة 4 أبريل 2025. غير أن الترجي تقدم بطلب رسمي لتأجيل الموعد، بسبب حاجته إلى المزيد من الوقت لاستكمال الوثائق المطلوبة.

وبحسب ما كشفت عنه إذاعة “موزاييك” التونسية، فقد وافقت لجنة الانضباط على منح إدارة الترجي مهلة إضافية تمتد حتى 13 أبريل 2025، ما يعني أن الاتحاد الإفريقي لن يصدر أي قرارات انضباطية قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 على ملعب رادس.

وكان فريق ماميلودي صن داونز قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، ليمنح نفسه أفضلية نسبية قبل لقاء العودة في تونس. وشهدت المباراة أجواء متوترة عقب انتهائها، تسببت في حدوث فوضى واشتباكات بين الجماهير وبعض العناصر التنظيمية.

ويستضيف الترجي نظيره صن داونز، على ملعب حمادي العقربي في رادس في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.