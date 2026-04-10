تبسة: جلاوي يشدد على تقليص آجال إنجاز المشروع السككي المنجمي

وزارة الأشغال العمومية (شبكات)
أشغال مشروع الخط السككي المنجمي الشرقي في جزئه الواقع في تبسة، 10 أفريل 2026.

شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي على ضرورة تقليص آجال إنجاز مشروع الخط السككي المنجمي الشرقي في جزئه الواقع بولاية تبسة.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، أبرز جلاوي في تصريح إعلامي على هامش زيارة العمل التي قادته اليوم الجمعة، 10 أفريل، إلى تبسة مرفوقا بالوالي والسلطات المدنية والعسكرية للولاية، “أهمية الرفع من وتيرة الأشغال وتعزيز الورشات بالعتاد والوسائل الضرورية ما يسمح بتقليص آجال الانجاز لاستلام هذا المشروع الهام”.

كما نوه الوزير بوتيرة الإنجاز التي “تسير في منحى تصاعدي بفضل تجند مختلف الفاعلين رغم طبيعة التضاريس الوعرة التي يمر عبرها هذا الخط المنجمي والتي لم تمنع من ضمان استمرارية الأشغال بأعلى نسق”.

