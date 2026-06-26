تبييض 543 مليار من عائدات التبغ أمام القضاء يوم 8 جويلية

عقب حجز عقارات وأموال ومعادن ثمينة.. والمحاكمة ستكشف المستور:

تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يوم 8 جويلية الداخل، ملف فساد ثقيل، ضمن ما يعرف بـ”بارونات التبغ”، والمتابع فيه شركة خاصة للتبغ، حيث أسفرت التحقيقات عن حجز ما يقارب 550 مليار سنتيم بين الأموال والعقارات والأملاك من خلال عملية التبييض والتهرب الضريبي.

ويتابع في ملف الحال أزيد من 20 متهما، من بينهم 12 موقوفا بالمؤسسة العقابية بالقليعة، شكّلوا شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، طالت شركة “نور خان للتبغ” لصحابها “ب.د.خ”، رفقة متهمين آخرين، حيث كان صاحب الشركة يستعمل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم به علاقة تجارية، مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لأموال يتم إيداعها في بنوك مختلفة لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه والمتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو ما كبّد الخزينة العمومية أموالا طائلة.

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وفي التفاصيل، فإن ملف الحال حقق فيه قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي منذ 28 أفريل 2024، حيث ثبت من خلال التحقيق الابتدائي أنه تم حجز أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة للمتهمين بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم.

ويتابع المتهمون والشركة الخاصة للتبغ، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب بسيدي أمحمد، يوم الأربعاء 8 جويلية الداخل بجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06 / 01، قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية .