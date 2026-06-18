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الجزائر

تتعدى الـ 45 درجة.. موجة حر شديدة تضرب 10 ولايات إلى غاية السبت

الشروق أونلاين
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تتعدى الـ 45 درجة.. موجة حر شديدة تضرب 10 ولايات إلى غاية السبت

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من موجة حر شديدة ستؤثر على عدد من الولايات خلال اليومين المقبلين، مع توقعات ببلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية تتجاوز 45 درجة مئوية.

وأوضح الديوان، في نشرية خاصة حول حالة الطقس، أن الولايات الساحلية والشرقية المتمثلة في تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، ستشهد درجات حرارة قصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

كما نبهت المصالح ذاتها إلى موجة حر أشد حدة عبر ولايات غليزان، الشلف وعين الدفلى، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية، مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى محلياً خلال ساعات الذروة.

وأكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن صلاحية هذه النشرية تمتد من يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت.

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