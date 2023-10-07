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فيما حاز زعيم المقاومة الأفغانية السابق شاه مسعود جائزة الحضارة الاسلامية

تتويج الجزائري عبد الكريم الصيفي بجائزة مسجد باريس للرواية

زهية منصر
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تتويج الجزائري عبد الكريم الصيفي بجائزة مسجد باريس للرواية
ح.م

توج الجزائري عبد الكريم الصيفي بجائزة مسجد باريس عن فئة الرواية عن كتابه “لو كان لدي فرنك”، فيما عادت جائزة الحضارة الإسلامية في فئة المقالات للسياسي للأفغاني أحمد مسعود عن كتابه “حريتنا”. وتقدر الجائزة التي رصدها مسجد باريس لهذه الجائزة في دورتها الثانية بـ3000 يورو.
تأخذنا رواية عبد الكريم الصايفي “لو كان لدي فرنك” إلى المشهد التاريخي الفرنسي، من اضطرابات حرب الجزائر إلى اضطرابات القرن العشرين. ويشجع على التفكير في الانتماء والاستيعاب. من خلال المزج بين القصص الحميمية والقضايا المجتمعية، تشيد هذه القصة العائلية بجيل كامل من المهاجرين الجزائريين وتحيي التضحية الذاتية لوالدين مثاليين من خلال قصة عائلية، حيث يعمل كوريتشي القادم من الجزائر عام 1948 في مصنع هوتمونت لتغطية ديون عائلة مكونة من عشرة أطفال. يتردد على مقهى يتجمع فيه عمال مهاجرون آخرون للتعليق على الأحداث الجارية وتنظيم التضامن. تقوم زوجته يمينة بتربية أطفالها، وهم ممزقون بين حلم العودة إلى الوطن والبحث عن الاندماج في المجتمع الفرنسي.
وتألفت لجنة التحكيم التي ترأسها المحامي الفرنسي الجزائري شمس الدين حافظ من جان لوك باري، جولي كوتورييه، سليمان بشير دياني، جان بيير الكباش، بيير ليروي، عائشة مقدحي، جان موتابا، أميلي بيتي، جان روبرت بيت، فيليب روبينيت، بنجامين ستورا.
كما تم ايضا تكريم هيلين كارير دانكوس، السكرتيرة الدائمة للأكاديمية الفرنسية، التي توفيت في اوت الماضي. وكانت العرابة وأحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة عند إنشائها.

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