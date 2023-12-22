تجارة المُخدّرات وتبييض الأموال يُطيحان بِالذّراع الأيمن للمغربي لقجع

أمر القضاء المغربي بِاعتقال سعيد الناصري رئيس النادي المحلي لِكرة القدم الوداد البيضاوي، بِتهمة التورّط في المتاجرة الدولية بِالمخدّرات وتبييض الأموال.

وصدر الأمر القضائي بِمحكمة الاستئناف بِمدينة الدار البيضاء المغربية، الخميس.

ويُعتبر الناصري الذراع الأيمن لِمُواطنه فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، حتّى أن المسؤول الأخير هندس لِفريق الوداد البيضاوي التتويج بِكأس رابطة أبطال إفريقيا عامَي 2017 و2022، والمشاركة في الدوري الإفريقي (منافسة قارّية مُستحدثة) في أكتوبر ونوفمبر الماضيَين، ومونديال الأندية بِالصّيغة الجديدة المُبرمجة عام 2025.

وينسج سعيد الناصري علاقات متينة تربطه بِعدة شخصيات في القصر الملكي المغربي، بينهم فوزي لقجع بيدق مخابرات محمد السّادس. كانت تُوفّر له الحماية في تجارة المخدّرات، نظير إلهاء جماهير أكبر المدن المغربية بِغواية “الجلد المنفوخ”.

وفضلا عن الرّجل الإداري الأوّل في الوداد (أكبر نادٍ رياضي مغربي رفقة فريق الرّجاء)، اعتقل الأمن المغربي 26 شخصا بينهم مسؤول محلّي، كانوا ينشطون ضمن شبكة سعيد الناصري لِتجارة العقاقير الممنوعة، بِالتنسيق مع “إسكوبار الصّحراء”، أحد التجّار الكبار للمخدّرات في بلاد مراكش.