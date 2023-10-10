تجاوزات خطيرة للاحتلال في رابع أيام “طوفان الأقصى” والمقاومة صامدة

استشهاد 3 فلسطينيين وحماس تدعو للنفير

ارتقى 3 شهداء فلسطينيين، صباح الثلاثاء، في قصف صهيوني استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بينما دعت حماس للنفير.

وفي الوقت الذي تبدي المقاومة صمودا في وجه الطغيان، بتواصل الاشتباكات في مواقع وبلدات إسرائيلية في رابع يوم على عملية طوفان الأقصى، يشن جيش الاحتلال غارات، هي الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مواقف بعض الأطراف الداعمة للاحتلال تشكلّ غطاء لتشجيعه في حربه على الشعب الفلسطيني، داعية أحرار العالم للنفير تضامنا معه ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأعلنت حماس، الجمعة القادم، يوما للنفير العام في العالم العربي والإسلامي تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وبينما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء.

ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، قائمة جديدة بأسماء قتلاه ضمت 38 جنديا وضابطا آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 124 قتيلا.

وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار كامل على القطاع، وقطعا كليا للمياه عنه.

وبالتزامن مع تطورات طوفان الأقصى والهجمات الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال مقتل نائب قائد اللواء 300 خلال إحباط عملية تسلل من لبنان تبنتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ووقع خلالها تبادل للقصف أدى إلى مقتل 3 عناصر لحزب الله.

وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة فإن الجيش الإسرائيلي دفع بمئات من الجنود وبدبابات إلى الحدود مع لبنان، في ظل التوتر على الجبهة الشمالية.