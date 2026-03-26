في إطار برنامج مدينة الجزائر لتنشيط العطلة الربيعية

تجربة محاكاة سياقة واقعية للأطفال في متنزّه “الصابلات” (صور)

ح.م
صورة علوية لمكان تنظيم الفعاليات

تنظم المؤسسة العمومية الولائية لتسيير المرور والنقل الحضري بمتنزّه “الصابلات” في العاصمة، فعاليات الحظيرة البيداغوجية للسلامة المرورية. التي توفّر تجربة محاكاة سياقة واقعية للأطفال.

وتأتي هذه الفعاليات، حسب ما ذكره بيان لولاية الجزائر يوم الخميس، في إطار برنامج تنشيط مدينة الجزائر خلال العطلة المدرسية الربيعية. المسطّر تنفيذا لتعليمات الوزير والي الجزائر محمد عبد النور رابحي.

حيث تمّ “تخصيص فضاء تفاعلي مجهّز بسيارات كهربائية مصغّرة بمختلف الأحجام. تمكّن الأطفال من خوض تجربة محاكاة واقعية للسياقة، في مسار بيداغوجي مُهيأ بعناية”.

ويحاكي المسار البيداغوجي شبكة الطرقات وإشارات المرور والعلامات التوجيهية المعتمدة. ويشرف على تأطيره أعوان مختصون من المؤسسة، من خلال مرافقة الأطفال وتوجيههمن حول قواعد السلامة المرورية.

ويهدف النشاط إلى “المساهمة في ترسيخ السلوكيات الصحيحة لدى الناشئة. وتنمية وعيهم بأهمية احترام قانون المرور، في قالب تربوي ترفيهي آمن”، يقول البيان.

وتُرافق مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر هذه الفعاليات، بتنظيم ورشات فنية تفاعلية، وأخرى للأشغال اليدوية. لشرح قواعد السلامة المرورية للأطفال، إلى جانب تقديم عروض بهلوانية ترفيهية.

