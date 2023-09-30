تجميع الفلاحين في تعاونيات لترقية الإنتاج الوطني

مهنيون يشددون على تعزيز النظام التعاوني في الفترة المقبلة

أكد مهنيون في القطاع الفلاحي أن تعزيز النظام التعاوني بين الفلاحين في الفترة المقبلة ضروري لترقية الإنتاج الوطني، وجاء ذلك ضمن فعاليات يوم دراسي حول “دور التعاونيات الفلاحية في التنمية”، انعقد السبت ببسكرة.

وأوضح الخبير الفلاحي والمستشار في التأمينات الفلاحية، يحيى زان، في مداخلته الموسومة بـ”مساهمة التعاونيات في التنمية الفلاحية” أنه “يتعين تشجيع هذه التعاونيات والعمل على ترقيتها على اعتبار أنها ستساهم دون شك كنظام اقتصادي واجتماعي يدعو إلى التضامن بين الفلاحين في تجميع قدراتهم المادية والتقنية من أجل الرفع من القدرات الانتاجية وخاصة بالمناطق التي بإمكانها أن تكون أقطابا للإنتاج الفلاحي ومنها بسكرة”.

وأضاف أن “نجاح التجارب في النظام التعاوني ووجود دعم من السلطات العليا لإعادة النظر في آليات عمل التعاونيات ودفعها نحو المساهمة في ترقية الإنتاج الوطني سيمكن من تحقيق مساعي تحقيق التنمية الفلاحية”، مبرزا من جهة أخرى أنه “يجب على الفلاحين الحفاظ على الاستمرارية بتفعيل كل العمليات الاقتصادية ومنها التأمين كعملية اقتصادية واعتبارها حماية له وليست أعباء مالية إضافية”.

من جهته، أفاد رئيس الغرفة الفلاحية بولاية بسكرة، مسعود قماري، أنه “بالإضافة إلى الدور المهم لمراكز البحث العلمي واستعمال التقنيات الجديدة في الزراعة، يجب تجميع الفلاحين في تعاونيات وحشد كل القدرات لديهم والاستفادة من الدعم الذي تمنحه الدولة”.

وأبرز من جانبه، رئيس مجلس إدارة التعاونية الفلاحية الجهوية متعددة النشاطات “الشروق” لولاية بسكرة، عمارة درنون، “ضرورة منح تسهيلات ودعم أكثر للفلاحين وتقريب وسائل الدعم من المستفيدين من خلال التعاونيات، إضافة إلى التركيز على استفادة المستثمرين في القطاع من التكوين لضمان انخراطهم الفعلي في التعاونيات الفلاحية والاستفادة من المزايا التي تمنح في هذا الإطار لاسيما في اقتناء المعدات والتأمين”.