تحديد تاريخ “الكان” المقبل وموعد خلافة السنيغال

تحدّد تاريخ تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم في نسختها المقبلة، المقرّر تنظيمها في أمر غير مسبوق بِكينيا وتنزانيا وأوغندا.

وهكذا ستُجرى هذه الطبعة التاريخية لـ “الكان” في شرق القارة السمراء، وفي فترة ما بين الـ 19 من جوان والـ 18 من جويلية 2027.

ولم تُصدر “الكاف” أيّ بيان بِهذا الشأن، لكن وكما دأبت عليه، كلّفت “القطط السمينة” بِنشر التاريخ في منصات التواصل الاجتماعي. وهي فئة عادة  ما تستميت في الدفاع عن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتبييض حماقاتهم، والتشويش على مَن يُبرز “كوارثهم”. نظير هذا التسمين بِالمعلومات.

كما لم يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد عن تاريخ قرعة التصفيات، ومواعيد تنظيم الجولات.

وكما هو معلوم، كان منتخب السنيغال قد أحرز عن جدارة واستحقاق اللقب الإفريقي لِنسخة 2025.

الهلال السوداني يتجه إلى “الطاس” واتحادات إفريقية تسانده

