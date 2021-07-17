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 تحديد قيمة المعاش العسكري التكميلي

الشروق أونلاين
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 تحديد قيمة المعاش العسكري التكميلي

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين أصحاب معاش العجز العسكري فقط.

وتم حسب المرسوم الذي ورد في والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 54 )، تحديد المبلغ الشهري للمعاش التكميلي بـ27 ألف دينار  للمستخدمين العسكريين العامليين  والمتعاقدون وكذا مدعوو الخدمة الوطنية المُعاد استدعاؤهم والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد العسكري.

وأكد المرسوم أن منح المعاش التكميلي تسري ابتداء من تاريخ الانتفاع بمعاش العجز العسكري.

وسيتم دفع المعاش التكميلي يسري ابتداء من تاريخ 1 ماي 2021.

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