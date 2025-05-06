تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب 2025

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحادية القطرية لكرة القدم، موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب 2025.

وستجرى عملية القرعة يوم 24 ماي الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسب صحيفة “الشرق القطرية” فإن قرعة بطولتي كأس العرب 2025 وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، ستقامان يوم السبت 24 ماي الجاري بالدوحة، بالتزامن مع نهائي النسخة الثالثة والخمسين من بطولة كأس الأمير لكرة القدم.

ستعرف عملية القرعة حضور ممثلين عن 16 منتخبا عربيا مشاركا في بطولة كأس العرب، إضافة إلى ممثلي 48 منتخبا من مختلف أنحاء العالم سيشاركون في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وكان المنتخب الجزائري آخر المنتخبات التي توجت بكأس العرب سنة 2021، بقطر.

وتوّج المنتخب الجزائري بقيادة مجيد بوقرة، في النهائي على أمام المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات كأس العرب في 1 ديسمبر 2025 على أن تختتم يوم 18 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر.