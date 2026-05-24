تحذيرات من ارتفاع معدلات العقم عند الرجال الجزائريين

مصلحة مستشفى "مصطفى باشا" تسجل 900 حالة شهريا

أكد البروفيسور فؤاد رباحي، رئيس مصلحة جراحة المسالك البولية بمستشفى “مصطفى باشا” الجامعي، أن نسبة 30 بالمائة من أسباب العقم تعود إلى الرجل، و30 بالمائة تتعلق بأسباب عند المرأة، ونفس النسبة لعوامل مشتركة بين الزوجين، بينما فقط 10 بالمائة من أسباب العقم تبقى مجهولة.

وقال إن مصلحة مستشفى “مصطفى باشا” لجراحة المسالك البولية، تستقبل شهريا ما بين 800 إلى 900 رجل يعاني من العقم، مشيرا خلال مداخلة علمية مفصلة حول العقم عند الرجال، ليوم تكويني موجه للأطباء، أن الإرشادات الأوروبية الحديثة للجمعية الأوروبية للمسالك البولية الخاصة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، توصي بعدم اللجوء إلى العلاج الوقائي لدوالي الخصية عند المراهقين، إلا في حال وجود تدهور مؤكد في نموها، على أن يتم تأكيده عبر المتابعة السريرية الدورية أو فحوصات الدوالي لتقييم تدفق الدم داخل الأوعية الدموية أو تحليل السائل المنوي.

وأفاد ذات المتحدث، بأن التوصيات تشدد على ضرورة علاج دوالي الخصية لدى المراهقين، عند تسجيل نقص في حجم الخصية المصابة مع وجود مؤشرات على تراجع تدريجي في وظيفتها.

وأشار في السياق، إلى أن تقريبا 20 بالمائة من الرجال الذين لديهم مشكل الإنجاب، يعانون من الدوالي هذه الأخيرة التي تسبب نسبة 30 بالمائة في العقم، لأنها تؤثر على السائل المنوي، حيث إن ضغط الدم يصعد إلى الكلية فتزداد درجة حرارة الخصية، وبالتالي، يؤثر ذلك على الحويصلات، خاصة عندما تبقى الحرارة مرتفعة فيضعف السائل المنوي.

الهواتف النقالة من بين أسباب العقم عند الرجال!

وأوضح البروفيسور فؤاد رباحي، أن هناك عدة عوامل اليوم تسبب العقم عند الرجال، منها الهاتف النقال الذي عندما يوضع في جيب السروال، تؤثر الموجات التي تصدر منه، على الخصوبة، إلى جانب التدخين، والإفراط في أكل المواد ذات المصدر الحيواني، والسكريات، والتلوث، وتغير نمط الحياة بصفة عامة، قائلا إن أبرز الإرشادات تنصح بعدم علاج دوالي الخصية لدى الرجال المصابين بـالعقم إذا كان تحليل السائل المنوي طبيعيا، أو في حالات الدوالي تحت السريرية أي غير ظاهرة سريريا.

وأكد البروفسور رباحي، ممارسة الرياضة والجري 30 دقيقة على الأقل يوميا تساهم في تحسين السائل المنوي، علما بحسبه، أن هناك مشاكل في قناة العضو الذكري، قد تعرقل خروج هذا السائل المنوي بصفة طبيعية، داعيا الأولياء إلى الانتباه إلى أبنائهم الذكور والإقبال لأعلى التشخيص المبكر في حال ملاحظة خصية الطفل اليسرى أقل حجما من الخصية اليمنى، بحيث يتوفر علاج الجراحة بالمنظار.