تحذير: موجة حر تتجاوز 44° تضرب هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من موجة حر شديدة تتعدى الـ 44 درجة مئوية عبر عدة ولايات.

وأفاد الديوان في نشرية حملت إنذارا من المستوى الثاني بأن موجة الحر ستمس ولايتي الشلف وغليزان وستتعدى فيهما درجات الحرارة الـ 44 درجة.

وأوضح الديوان أن صلاحية النشرية تستمر إلى غاية الجمعة المقبل.

تنبيه جديد: أمطار رعدية وموجة حر شديدة عبر 9 ولايات

وصباح الأربعاء، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية مع استمرار موجة الحر عبر عدد من الولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار والرعود ستخص ولايات: جنات، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

كما ستمس موجة حر شديدة ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان، أدرار وتندوف.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية السادسة من صباح غد الخميس.