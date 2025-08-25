تحذير.. موجة حر قياسية تصل إلى 46° تجتاح 14 ولاية

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة، حذر فيها من موجة حر شديدة تصل إلى 46 درجة مئوية ستضرب عدة ولايات إلى غاية يوم الأربعاء.

ووفقًا للنشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني فالولايات المعنية هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة بين 40 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 45/46 درجة مئوية في سكيكدة وعنابة والطارف يوم الأربعاء.

تبدأ النشرية من منتصف ليل الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول موجة حر تصل إلى 45 درجة مئوية يخص ولايات: معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى وتيزي وزو.

درجة الحرارة القصوى: بين 44 درجة مئوية و45 درجة مئوية تستمر طيلة يوم الثلاثاء.

كما حذرت النشرية من موجة حر تصل إلى 43 درجة مئوية ستضرب ولايات: مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

درجة الحرارة القصوى :بين 40 درجة مئوية و43 درجة مئوية تبدأ من الاثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية

وصباح الاثنين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة.

كما تخص النشرية ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، تمنراست برج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مع تطاير للرمال عبر ولايات: النعامة، البيض، بشار، تيميمون، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.