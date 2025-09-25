تحرك أوروبي.. إسبانيا تحمي “أسطول الصمود” بسفينة حربية

بعد تحرك إيطاليا لحماية رعاياها المشاركين في “أسطول الصمود” المتوجه نحو غزة، أعلنت إسبانيا القيام بخطوة مماثلة، لضمان سير هذه المبادرة الإنسانية بسلاسة وأمان.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء: “سفينة عمليات بحرية مجهّزة بجميع الموارد اللازمة ستغادر غدا (الخميس) من قرطاجنة لمساعدة الأسطول الصمود العالمي والقيام بعملية إنقاذ عند الحاجة”.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن قرار الحكومة جاء بعد خطوة مماثلة من إيطاليا، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع أوضحت أن السفينة ستعمل في المياه الدولية.

وفي تعليقها على القرار، قالت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية يولاندا دياز: “طالبنا بتوفير حماية للأسطول، ونحن فخورون بإرسال الحكومة سفينةً لهذا الغرض”.

وأضافت دياز، في منشور لها على منصة “بلو سكاي”، ومقرها الولايات المتحدة، أن “الضغط يُجدي نفعًا، فأسطول غزة هو شعاع أمل يجب أن نحميه”.

وفي منشور عبر المنصة نفسها، قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو: “ارفعوا الحصار، وافتحوا ممرات المساعدات الإنسانية، وأوقفوا الإبادة الجماعية”.

وشددت ريغو، على أن “أسطول الصمود العالمي يتقدم ولن يبقى وحيداً”. أما وزير الثقافة إرنست أورتاسون الإسباني، فقال: “بينما يتجاهل الآخرون، تتحرك إسبانيا. التضامن ليس مجرد خطاب، بل فعل”.