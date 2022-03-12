تحضيرا لشهر رمضان.. ضخ أكثر من 54 ألف طن من اللحوم الحمراء في الأسواق

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، عن ضخ كمية تقدر بـ 54 ألف و 500 طن من اللحوم الحمراء في السوق الوطنية بمناسبة شهر رمضان.

وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة, أحمد مقراني، أنه سيتم توفير هذه الكمية عبر اللجوء إلى “ذبح مرتقب لـ 29 ألف رأس من الأبقار أي ما يعادل 14 ألف و500 طن من اللحوم وكذا ذبح مرتقب لحوالي مليون رأس من الأغنام ما يعادل 30 ألف طن من اللحوم الحمراء المحلية، فيما سيتم جلب الكمية المتبقية المقدرة ب 10 آلاف طن من اللحوم من الولايات الجنوبية”.

وعلاوة على ذلك -يبرز المتحدث- فقد تم تكليف المؤسسة الجزائرية للتبريد “فريغوميديت” والمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” باستيراد كميات تكميلية من اللحوم المجمدة تقدر بـ 3 آلاف طن تدعيما لعمليات تموين السوق خلال الشهر الفضيل.

أما بخصوص اللحوم البيضاء, فسيتم تموين السوق بكميات “كبيرة” تقدر بـ 47 ألف طن منها 10 ألاف طن يتكفل بتوفيرها الديوان الوطني لتغذية الأنعام و37 ألف طن ستوزع من طرف المتعاملين الخواص عبر شبكة خاضعة للرقابة الصحية مكونة من 154 مذبح للدواجن و980 هياكل للذبح معتمدة.